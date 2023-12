HÜVA NÕU | Uhke välimusega suur alus, kus keegi ei tea kuhu ja miks minnakse, kaldub kiirelt kreeni

Soomre ütleb, et lihtsalt merekõlbulikku laeva õige meeskonnaga on kergem õiges suunas viia kui uhke välimusega suurt alust, kus keegi õigesti ei tea, kuhu ja miks minnakse. Ta usub, et juhtimine ilma eesmärgita, õige meeskonnata ja õigete inimesteta on nagu pimedas kinnisilmi kobamine.