TEATRIARVUSTUS I Kannatuste rada nimega Lotte: hiigelpikk etendus, lämmatav burksilehk ja vinguvad mudilased

Kõrvulukustav möll. „Lotte ja kadunud jõuluvana“ esietenduspäeval on Unibet Arena kitsukesed koridorid lapsi pilgeni täis. Veel ei tea lustlik summ, et neil tuleb saalis vastu pidada kolm pikka tundi. Veel ei kujuta emad-isad ette, et üüratult kalli piletiga etendusele toodud väikelastele on kogu ettevõtmine paras katsumus. Seda pingutust ei leevenda isegi koeratüdruk Lotte ega tema noorem õde Roosi.