MÕISTA-MÕISTA: kumb sai rohkem Kuldgloobuse nominatsioone, „Barbie“ või „Oppenheimer“?

View this post on Instagram

Põhjanaabrite soomlaste rõõmuks kandideerib hiljuti Euroopa filmiauhindade jagamisel tühjade pihkudega jäänud Aki Kaurismäki film „Langenud lehed“ parima võõrkeelse filmi kategoorias, kuid ka naispeaosatäitja Alma Pöysti („Tove“) pälvis uhke tunnustuse: ta esitati muusikalide ja komöödiate kategoorias parima naisnäitleja Kuldgloobuse nominendiks. Pöysti rivaalideks on Margot Robbie, Emma Stone, Jennifer Lawrence, Natalie Portman ja Fantasia Barrino. „Langenud lehed“ on ka Soome Oscari-kandidaat.

Kuldgloobuste galat on seni peetud Oscarite ennustajaks, kuid see pole mitte alati nii. The Guardian märgib, et mullu võidutsesid Kuldgloobuste tseremoonial „Fabelmanid“ ja „Inisherini hinged“, kuid Oscareid jagav Ameerika filmiakadeemia jättis mõlemad ilma auhindadeta.