15 AASTAT ESIMESEST „SELGELTNÄGIJATE TULEPROOVIST“! Võitja nõid Nastja: tütar arvas, et lollitan inimesi. Nüüd praktiseerib ise veremaagiat!

„Lapsepõlves oli mu tütar veendunud, et tegelen mingi jura ja šarlataansusega. Kord isegi ütles, et ma lihtsalt lollitan inimesi. See haavas,“ tõdeb 15 aastat tagasi esimese „Eesti selgeltnägijate tuleproovi“ võitnud ja peatselt siinse popkultuuri fenomeniks saanud nõid Nastja (41) naerdes. „13aastaseks saades muutus tema tuba aga tõeliseks nõiapesaks tarokaartide, oraaklite ja musta maagia raamatutega,“ kirjeldab staaresoteerik.