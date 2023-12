PANKURIPERE? PEREKOND ADDAMS? Walesi printsi ja printsessi jõulutervituse üle ilgutakse

Walesi printsipaari tänavune jõulutervitus on nende Instagrami kontol kogunud juba ligi 2,6 miljonit laiki. Paljud kiidavad kaunist peret ning ahhetavad, et prints Williami ja printsess Catherine'i lapsed on juba nii suureks sirgunud. Kuid mitmed kommentaatorid märgivad, et Walesi printsi perepilt oleks otsekui Ameerika kaubamajaketi JC Penney reklaam.