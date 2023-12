ÕL TV | Jaanus Saks: armusin Johannasse juba siis, kui ta esimest korda stuudiosse jalutas

Jaanus: Kui Johanna esimest korda stuudiosse jalutas, siis mina ei pidanudki seal olema. Kuulsin, et keegi tuleb salvestama, ja tahtsin teda huvi pärast näha. Kui ta uksest sisse astus – särav, tõmmu, nägu naerul –, siis oli see tore üllatus. Mõtlesin, et huvitav inimene – kuidas ta siis laulab ka? Et kas pilt ja hääl lähevad kokku. No läksidki. Täiesti uskumatu hääl tuli sealt ja siis ma tundsin, et see on äge tšikk, tahaks veel temaga kohtuda.