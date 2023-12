FILMIARVUSTUS | Sapakad ja lendavad mungad: Rainer Sarneti „Nähtamatu võitlus“ on viimaste aastate meeldejäävaim ja omapäraseim film

Mööda puulatvu hõljuvad Hiina heavy metal ninjad, kes peksavad gravitatsiooni eirates segi terve Nõukogude Liidu piirigarnisoni … See on ilmselt kõige hoogsam Eesti filmi algus eales. Koreograafia on üle võlli totter, saal naerab ja kogu meelsus meenutab Rootsi kung-fu lühifilmi „Kung Fury.“