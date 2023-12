EBU: Iisrael tohib 2024. aasta Eurovisionil osaleda

Wiwibloggsi.comi teatel on Iisraeli osalemine järgmise aasta Eurovisionil tekitanud sotsiaalmeedias palju kõneainet - paljud lauluvõistluse fännid on seda meelt, et Iisrael reageeris 7. oktoobri terrorirünnakutele ülemäära agressiivselt, mis tõi kaasa tsiviilohvrite suure arvu Gazas. Ukraina vastu sõda alustanud Venemaal keelati Eurovisionil osalemine ära kaks aastat tagasi.

Reedel tegi EBU Belgia ajalehele HLN avalduse, milles kommenteeris poleemilist teemat. Euroopa Ringhäälingute Liit toonitas, et Eurovision on Euroopa ja Lähis-Ida riiklike ringhäälingute, mitte valitsuste võistlus. „Iisraeli riiklik ringhääling on sellel võistlusel osalenud viiskümmend aastat,“ vahendab Wiwibloggs.

EBU toonitab end olevat organisatsiooni, mida juhivad selle liikmed. „EBU liikmeid esindavad juhtorganid, mille eesotsas on direktorite nõukogu. Need organid vaagisid osalejate nimekirja ning otsustasid, et Iisraeli riiklik ringhääling vastab kõigile võistlusreeglitele.“ Seega tohib Iisrael ülejäänud 36 riigi kombel 2024. aasta võistlusel osaleda.