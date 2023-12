VÕITJA SELGE? | Eurofännidel on „Eesti laulu“ võistlejate seas juba ülekaalukalt kindel soosik

Wiwibloggs on oma lehel käima pannud hääletuse küsimusega, kes peaks tänavuse „Eesti laulu“ võitma. Esmaspäeva lõunaks on oma sõna sekka öelnud pea 2000 inimest ja esikohal troonib enam kui 500 häälega Ollie pala „My friend“. Ollie toetus on selleks hetkeks üle 29%. Teisel kohal on kooslus 5MIINUST x Puuluup looga „(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“ (üle 19% häältest), ning pronksmedal on kaelas Cecilia laulul „FOMO“ (üle 9% hääletest). Kõige vähem läheb rahvale hinge Sofia Rubina laul „Be good“, mis on kogunud vaid 0,36% toetust.