EUROOPA PARIM DOKFILM! Võiduka režissööri Anna Hintsi ema Anu: „Rõõmupisarad varjutavad silmanägemise!“

„Olen nii õnnelik, vaatan ja kuulan kordi Anna võidukõnet ehk vägevat tänulaulu. Mul ei ole sõnu. Rõõmupisarad varjutavad silmanägemise. See on suur tunnustus nii loojale kui ka kogu meeskonnale ja perele,“ sõnab Anu Adermann uhkusega. Tema sotsiaalmeedialeht on õnnitlustest ja postitustest umbes. Anna edule elatakse kaasa üle terve maailma.