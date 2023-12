PALJU ÕNNE! "Savvusanna sõsarad" on Euroopa parim dokumentaalfilm

Anna Hints ütles laval endale omase suure naeratusega, et tänukõne asemel ta hoopis laulab. „Ma ei tee seda üksi nagu ka filme ei tehta üksi. Laulame kõik koos!“ sõnas ta. Ja järgnes meile juba tuttav „aitüma“, mida Hints on laulnud ka erinevatel linastustel üle maailma.

SMOKE SAUNA SISTERHOOD by Anna Hints is European Documentary 2023! 🧖🏼‍♀️🌲🎥 Congrats! 👏🏼 #europeanfilmawards #monthofeuropeanfilm pic.twitter.com/x41pTe02LJ

Euroopa Filmiakadeemia on 1988. aastal asutatud Euroopa filmitegijate ühendus, mis annab välja Euroopa Filmiauhindu 24 kategoorias. Tegemist on Euroopa filmidele antava kõrgeima kohaliku tunnustusega.

„Savvusanna sõsarad“ on ka Eesti kandidaatfilm parima rahvusvahelise filmi kategoorias järgmise aasta Oscaritel ning pretendeerib veel ka parima dokfilmi kategoorias. Lisaks on film kandideerimas ka LUX publikuauhinnale, mida saab juba hetkel ka hääletada - https://lux-award.europarl.europa.eu/en .

Kes pole veel „Savvusanna sõsarad“ filmi näinud, siis film on endiselt Eesti kinodes veel jooksmas. Lisaks on tulemas ka LUX filmipäevad jaanuari keskel, kus seda on võimalik vaadata täiesti tasuta pluss Anna on ka isiklikult kohal.