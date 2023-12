VÕISTLUS VÕI VÕITLUS? Mis vägi paneb sportlaseid üha uuesti ja uuesti poksiringi astuma?

Poks kipub olema spordiala, mis jagab arvamused kaheks. Nende jaoks, kes selle spordialaga lähemalt tuttavad pole, kipub poks sagedasti olema vägivaldne. Sportlastele ja poksientusiastidele on see aga kogu keha hõlmav ja tõhus trenn ning poksile rohkem pühendunute jaoks on kõnealune spordiala elukestev elustiil, mis hõlmab endas tervislikke väärtusi. Mis vägi paneb sportlaseid üha uuesti ja uuesti poksiringi astuma?