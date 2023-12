Akadeemik Mart Ustav: „Need niinimetatud antivakserid ajavad vahel nutma.“

SIBERIS SÜNDINUD: „Seal vasakpoolsel pildil olen ma kümnekuusena oma esimese elukoha juures. See on Tšerlaki küla, Omski oblast,“ räägib Mart Ustav. „Teisel pildil olen ma umbes nelja-aastane ja oma emaga. Mu ema oli viiendat kuud rase, kui 25. märtsil 1949 tulid sõdurid ja teatasid, et selle maja elanikud, sealhulgas minu ema ja minu tädi, küüditatakse Omskisse. Eluks ajaks ja ilma õiguseta tulla tagasi Eestisse.“