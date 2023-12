ESIMESE JUUBELI KÜNNISEL: Järgmisel nädalal 50. sünnipäeva tähistav Jan Uuspõld tunnistab, et just lõppev aasta on olnud ta elus üks huvitavamaid. „Päris rahulikku lahesoppi pole veel leidnud. Olen pooleldi jätkuvalt tormi käes. Ootan, millal ilm rahuneb. Väga põnev on olnud ja siiamaani pole veel oma laeval ära uppunud. Kodusadam juba paistab, aga samas vilgub ka veel virvatulesid.“ Foto : Stanislav Moškov

Jan Uuspõld: sel aastal olen kaine peaga elanud üle igasuguseid raputusi