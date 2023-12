„KINOSAADE“ 221. OSA | Kinodesse jõudis aasta parim film – „Godzilla Minus One“

Aasta lõpp on lähedal, mis tähendab, et erinevad kokkuvõtted on lähedal. Enne seda on kinodes kõikide jaoks kaks magusat üllatust - „Talupojad“ ja „Godzilla Minus One“. Mõlemad on tõenäoliselt aasta toppides domineerivad nimed. Henryk räägib Netflixi Godzilla filmidest, Raiko räägib Tulnuka filmiseeriast, mida oma lastele tutvustab ja Ragnar kaitseb Fassbenderi igavat trillerit „The Killer“. Head kuulamist ja vaatamist.