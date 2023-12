Kultusfilmi „Üksinda kodus“ jõuluvana vajab annetusi vähiraviks

Ka menufilmides „Armageddon“ ja „Lõputu küünlapäev“ mänginud Kenil diagnoositi kasvaja 27. oktoobril. „Meil on Keni päästmiseks vaja maailma abi,“ ütleb näitleja tütar Michaela GoFundMe leheküljel. Tütre sõnul oli kasvaja tekkinud vargsi tema isa suhu ja hakanud oma haarmeid hammaste ümber ajama.

Campbell kirjutas rahakogumisest hiljuti Instagramis. „Ma poleks iial uskunud, et pean sellise postituse tegema.“

Michaela loodab heasoovijate abiga kokku saada 100 000 dollarit. Ta seletab, et raha on vaja eeskätt järelraviks – see võtab aega ja ressursse ning pole teada, kas ja millal tema isa jälle näidelda saab. USA näitlejate ametiühingu tervisekindlustusest, mis tal oli seni olnud, jäi Campbell ilma eelmise aasta jaanuaris. Erakindlustus katab küll operatsioonikulud ning füüsilise ja kõneteraapia, kuid järelravi ajal tuleb perel suuri kulutusi.