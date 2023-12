ÕL VIDEO | „MEIGIPINTSEL“ | Paul Holmberg: meigimaailmas ei domineeri ainult naised

Meigikunstnikuna lähtub Paul esmalt sellest, kuhu klient läheb, milline ta soovib olla ja milline on tema enda stiil. Tihti on minimalism see, mis, mis loeb või millega tema juurde pöördutakse. „Ütleme nii, et keskmine eesti naine palub vähem kui rohkem, aga ilus ja seksikas tahab ta ikkagi olla,“ ütleb ta. Ka Paul ise pooldab hetkel just minimalistlike meigitrende.