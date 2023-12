HÕISSA! Jaan Tammsalu abiellus pikaaegse armastusega: oleme teineteist aastaid imetlenud

Õpetaja Jaan Tammsalu andis sotsiaalmeedias teada, et on tõepoolest taas abieluranda sõudnud. „Oleme Marisega teineteist imetlenud mitu aastat ning alates 25. novembrist abielus. Kirikusse kutsusime vaid oma kõige lähemad pereliikmed ja mõned sõbrad. Kodusele pulmapeole veel vähem inimesi. Armastame, oleme õnnelikud ja soovime olla teineteise kõrval elupäevade lõpuni. Soovime ka teile, et oleksite hoitud Jumala armastuse hõlmas,” kirjutab Tammsalu nii enda kui abikaasa nimel.