Pearu Paulus saab tosina artistiga pundi peaaegu alati kokku: „Kui raha makstakse, siis ikka tuled kohale ju!“

Ansambel 2 Quick Start tähistab 21. detsembril Unibet Arenal suurejoonelise juubelikontserdiga 30. tegutsemisaastat. Pileteid ostavad inimesed peole lahke käega, müüki pandi veel ka lisapiletid. Kas Paulus nägi ette, et suurkontsert sellise hooga maha müüakse? „Peab olema eriliste võimetega inimene, et midagi sellist aimata ja teada. Aitäh kõigile, kes plaanivad tulla. See on väga meelidiv tunnustus meie 30 aastale,“ jäi ta tagasihoidlikuks.

Ega 2 Quick Start veel lõpetama plaani hakata? „Ei veel,“ lausus Paulus naerdes. Kui raske on aga saada bändi täiskoosseis – 12 liiget – lavale kokku? „Osadel pillimeestel on asendajad ka olemas, enamasti mängime aga harjumuspärases koosseisus. Kui raha makstakse, siis ikka tuled kohale ju!“

Paulus nentis, et neil pole ühtegi hitti, mida enam puhtalt tüdimuse tõttu mängida ei viitsi. „See ei saa kindlasti põhjus olla, et lugu on ära tüüdanud. Sa ei saa mängimata jätta kindlas staatuses lugusid, mida inimesed kindlasti kuulama tulevad. On aga ikka neid lugusid, mis on seisma jäänud. Nii mõnigi neist kõlab aga juubelikontserdil. Pakume väga hea kontserti,“ lubas artist.