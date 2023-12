GALERII | KA MILJONÄRID PLATSIS! Ärieliit saabus Estonia teatrisse uhkele EBSi galale

Galale on oodata Eesti ettevõtlus- ja poliitilise maastiku ning haridusvaldkonna silmapaistvaid esindajaid, kohal on ärieliit ja seltskonna koorekiht. Galal kuulutatakse välja ka kaks uut EBSi audoktorit, kellest üks on Nobeli preemia laureaat, MIT majandusprofessor Bengt Holmström ning teine Bolti kaasasutaja ja EBSi vilistlane Martin Villig. Mõlemad on Estonias ka kohal.