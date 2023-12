Maailma tugevaim mees jäi lapsest ilma

Oktoobris abikaasa Alexandra rasedusest teatanud Eddie Hall ehk The Beast kirjutas nüüd, et rasedus on katkenud. Nad jäid oma pisitütrest ilma. Rammumees palub raskel ajal võimalust rahus leinata. Ta ei taha pikemalt rääkida. „Meie südamed on väsinud ja rääkimine ei muuda enam midagi ega too last tagasi.“