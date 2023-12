GALERII | Kultusfilm „Hommikueine Tiffany juures“ ja teemandisära panid tuntud daamid jäljendama Audrey Hepburni

Audrey Hepburnil on palju legendaarseid filmirolle, kuid Holly Golightly kehastamine filmis „Hommikueine Tiffany juures“ on kindlasti üks glamuursemaid. Ehtepoe teemandihommik oligi inspireeritud tema ajatust rollis kultusfilmis. „Pane selga siidikleit, lisa kaela kaunistama pärliread ning lase end unistustel kanda. Tea, et ükski unistus ei ole liiga suur!“ Just nii mõtiskles Holly „Breakfast at Tiffany’s“ ikoonilises stseenis legendaarse ehtepoe Tiffany & Co. ikoonilise vaateakna ees.