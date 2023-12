„Lillekuu tapjad“ paljastab häbiväärse episoodi USA ajaloos

81aastase Martin Scorsese 27. film „Lillekuu tapjad“, mis Eestiski juba mõnda aega kinodes jookseb, on üüratult pikk: kolm tundi ja 26 minutit. Vanameistri pika karjääri esimeses vesternis hiilgavad taas tema ammused lemmikud Robert De Niro ja Leonardo DiCaprio, kellest esimesele on see Scorsesega juba kümnes ja teisele kuues koostöö.