PIKALT HOITUD SALADUS SAI AVALIKUKS: Liis Lemsalu avaldas oma esiklapse soo!

Novembris sündis Liis Lemsalu ja tema ettevõtjast elukaaslase Karl-Erik Kodu perre esimene laps. Noor ema jagas fännidega uudist sotsiaalmeedia kaudu, kirjutades, et see on tema „elu ilusaim november“. Aga alles täna avalikustas lauljanna armsal viisil lapse soo.