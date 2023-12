HÜVA NÕU | Miks me vajame skeptikut, kellele see kasulik on?

Soomre rõhutab, et on väga oluline, et tööülesanded ja meeskonnaliikmete tugevused kokku sobiksid. Selleks peab inimesi tundma sellisena, nagu nad päriselt on ning aktsepteerima seda, et nad on meist erinevad, käituvad meist erinevalt ja reageerivad erinevalt. Üks inimestest, keda on tihti raske mõista, on skeptik. Siiski on tegu väga olulise rolliga meeskonnas. Aga miks me vajame skeptikut?