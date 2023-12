KANEPIÄRI KUI PEREETTEVÕTE! Aastaid illegaalselt tegutsenud perekond ennast kurjategijateks ei pea: hoidsime kokku ja tahtsime saavutada midagi head

Pealtnäha täiesti tavaline Eesti perekond tegutses aastaid illegaalse kanepiäriga, mis ühel hetkel politsei huviorbiiti sattus. Tänavu sügisel mõisteti 11-liikmeline grupp süüdi. „Ma tundsin, et lähen hulluks. Tundsin, et paari minuti pärast on politsei ja tuletõrje kohal ja ma lähen vangi,“ meenutas esmakordselt üks süüdimõistetutest, Liina Suur, „Pealtnägijale“.