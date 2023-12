PALJU TÖÖD: „Arvan, et see nüüd ongi kõige keerulisem näitlejaülesanne, mis mul olnud on. See, et lugu saali jõuaks ning inimesed sellele kaasa elama hakkaksid, nõuab ikka väga suurt ajude ragistamist,“ räägib Lauri Liiv monotükist „Aabitsa kukk“. Foto : Robin Roots

72 „Aabitsa kukke“ teinud Lauri Liiv: „Mis seal salata, esietendusel hakkasid põlved värisema küll. See oli kõige närvesöövam esietendus mu elus.“