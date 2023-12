AASTA INIMENE! Taylor Swift seljatas nii Putini kui ka Barbie

TIME on jaganud aasta inimese tiitleid 1927. aastast peale ja Taylor Swift on ainus naine, kes on pälvinud selle au kahel korral. Tähendusrikas seik: 1999. aastani kandis ajakirja auhind nimetust „Aasta mees“.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

TIME.comi teatel on Swift esimene inimene, kes on väljaande aasta inimese tiitli pälvinud oma kunstisaavutustega. Lauljatar võttis hiljuti ette aukartust äratava ülesande: ta otsustas oma kuue esimese plaadi laulud uuesti salvestada, sest nende master-tape'ide õigused on müüdud Disney suguvõsa investeerimisfirmale. 33aastane lauljatar on ka nooremaid laureaate: vaid neli tiitlikandjat on sündinud viimase 50 aasta jooksul.