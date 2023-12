ÜHE AJASTU LÕPP! Legendaarset Ester Vilgatsit enam ekraanil ei näe: töölt tuleb ära minna enne, kui vanadus segama hakkab

Üks tõsine uudistesõber tunneb Ester Vilgatsi (70) hääle une pealt ära. Kohati tundub suisa, et särtsaka olemise ja ülihea diktsiooniga daam on Pärnu uudiseid „Aktuaalsesse kaamerasse“ vahendanud aegade algusest saadik. Täna tegi ERR teatavaks, et legendaarne korrespondent lahkub töölt.