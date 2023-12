KAALUSÜSTID? MUUD IMENIPID? Oprah demonstreeris vapustavalt siredat figuuri

Maailma ühe edukama teletähe figuur on üldsusele aastakümneid kõneainet pakkunud. Oprah pole oma kaaluheitlustest ka saladust teinud: 1988. aasta jutusaateepisood, kus 30 kilo salenenud Winfrey sama palju loomarasva publiku ette kärutas, on küllap USA teleajaloo kuulsamaid. Tagantjärele on Oprah seda komejanti kahetsenud ja tohutuks eneseupitamiseks nimetanud.