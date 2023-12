Kuninglik pere näitas end rassismiskandaali trotsides ühtse ja glamuursena

BBC Newsi teatel on jäädvustus pärit Buckinghami palees peetud diplomaatide vastuvõtult. Uudisteportaal märgib, et kaadrit peetakse kuningliku pere ühtsuse ilminguks raske nädala järel – eelmisel teisipäeval ilmus Omid Scobie raamat „Lõppmäng“, mis vallandas taas jutud kuningliku pere liikmete rassistlikust hoiakust. Teose hollandikeelses versioonis kirjutati, et prints Harry ja hertsoginna Meghani veel sündimata poja nahavärvi pärast muretsejateks olid kuningas ise ja tema pojanaine Catherine.