Lesk paljastas The Poguesi laulja Shane MacGowani surma põhjuse

MacGowani lesk Victoria Mary Clarke paljastas, et mõjukas laulja suri 30. novembril kopsupõletiku tüsistustesse. Shane'i surivoodil oli lisaks Victoriale tema õde Siobhan. Lapsi kauasel paaril ei olnud.

Victoria avaldab Instagramis tänu kõigile, kes on Shane'i surma järel talle toetust avaldanud. Ta võrdleb seda päästepaadi leidmisega Titanicu huku ajal. „Mõned sõnumid ja žestid on olnud tohutult liigutavad ja ootamatud ning ma loodan siiralt, et Shane saab aru, kui palju igas vanuses ja igat sorti inimesed teda armastavad.“