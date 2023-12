Lennon lausus oma viimases intervjuus pahaendelised sõnad. Mõni tund hiljem oli ta surnud

Omaaegne kirglik The Beatlesi fänn Mark Chapman tulistas Lennoni pihta viis kuuli tema kodumaja ees abikaasa Yoko Ono silme all. Apple TV+ värskes kolmeosalises doksarjas „Lennon: Murder Without a Trial“ („Lennon: mõrv kohtuprotsessita“) räägib kuulsa Dakota Buildingu uksehoidja Jay Hastings, kuidas vigastatud Lennon temast mööda jooksis. „Ta ütles: „Mind tulistati.“ Tema suust voolas verd. Ta varises põrandale.“