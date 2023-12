GALERII | Mari Kalkun laulis uue albumi esitlusel piiritajad lendu

Tema uue albumi „Stoonia lood” laulud on müütilised ja müstilised. Neid ühendab huvi inimese ja looduse suhte vastu. Plaadi kirjelduses on öeldud, et see on justkui miniteos, mis on läbi põimunud helide ja aegade kihtidest. Lisaks inspiratsioonile pärimusest, on albumile jõudnud ka kaasaegne eesti ja võro luule Jaan Kaplinski, Triinu Laane, Hasso Krulli, Leila Holtsi ja Mari Kalkuni enda sulest. Muusik on oma suvel ilmunud albumit jõudnud esitleda juba üheksas riigis ja kõikjal on see pälvinud suure tähelepanu, sooja vastuvõtu ja tunnustuse.