Britney Spearsi isal Jamie Spearsil amputeeriti jalg

Kuid TMZ.comi allika väitel pole Spearsi seisund ikka veel hea. Britney isa on viimastel aastatel maadelnud mitmesuguste terviseprobleemidega. Üheks põhjuseks võib olla tema elupõline alkoholism - Britney ema Lynne (68) on rääkinud, et see sai alguse pärast nende esikpoja, Britney vanema venna Bryani sündi. 2018. aasta novembris tabas Jamiet käärsoole rebenemine, mis oleks ta äärepealt tapnud. Ta viibis haiglas ligi kuu aega.