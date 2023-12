VIDEO | KEVIN?! Macaulay Culkini fännid on tema häälest šokeeritud

1990. aastal Kevin McCallisteri rolliga maailmakuulsaks saanud Culkin (43) on täiskasvanuna hoidnud üpriski madalat profiili. 1. detsembril ilmus ta üle pika aja avalikkuse ette, et avada Hollywoodi kuulsuste alleel omanimeline täht. Culkini auks pidas kõne tema filmiema Catherine O'Hara, kes ütles, et üle kogu maailma ei saa pered jõuludel filmita „Üksinda kodus“, ja see on Macaulay teene.

Päevakangelane tänas oma kõnes mitmeid inimesi, sealhulgas oma pressiesindajat, advokaati ning elukaaslast ja kahe poja ema Brenda Songi, kes nagu temagi on endine lapstäht. Härdunud Culkin ütles, et Brenda on talle siin ilmas kõik. „Sa oled ainus inimene, kes on täna õnnelikum kui mina ise. Sa pole mitte ainult parim naine, keda ma tean, vaid ka parim inimene, keda ma tean. Sa oled andnud mu elule sihi. Sa oled andnud mulle pere.“