Ženja Fokin: naiste kaaslased näevad pidudel välja, nagu nad oleks kaasa võetud otse prügikasti juurest

„Ma ei ole tükk aega hommikul nii vara ärganud, mõtlesin, et kas jõuan üldse pidžaama vahetada päris riiete vastu või tulen hommikumantlis,“ märkis stilist hommikuprogrammis naerda kihistades.

Kui kaua Ženja igal hommikul riidekapi ees aega veedab? „Ma olen hästi lihtne titt, panen eelmisel päeval riided valmis, siis saab hommikul keskenduda sellele, mis oluline on ehk lihtsalt toast välja saamisele. Täna on mul jalas Harry Stylesi stilisti Harry Lamberti kollektsiooni villased püksid. Olen nagu kubujuss. Seljas oleva Guessi kudumi skoorisin aga Tartust.“

Mida ei tohiks aga staarstilisti hinnangul jõulupeole selga panna? „Pidudele minnes inimesed tihtipeale alahindavad ennast ja lähevad otse kontorist. Kui sa lähed teksadega otse kontorist, siis sul jääb endale peol halb tunne, sest teised on end ette valmistanud. Sa ei saa vibe'ist või sellest tundest osa. Tihti just naised on end väga oskuslikult peoks ette valmistnud, aga nende +1 on nagu kodutu. Nagu otse prügikasti juurest võetud kaasa.“

Ženja leiab, et kõigil peaks riidekapis olema nö valvekomplekt, mida saab kanda ka nõudlikel sündmustel. „Inimestel peab olema kapis rõivaid, mis alati toimivad. Siin ei loe fakt, et oled varem nende riietega kuskil käinud. Inimesed ei mäleta, mis sul seljas on olnud. Mis sa kolm päeva tagasi lõuaks sõid?“ toob ta kujundliku näite.