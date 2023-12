GALERII | STILISTID SOOVITAVAD! Neid nippe ja nõuandeid silmas pidades oled jõulupeol tõeliselt glamuurne ja omanäoline!

Just seda tegigi Pärnus asuva kodumaise moe kaupluse Siluett stilist Eleri Kaljurand Ammende villas toimunud moesõuks. Ebatäiuslikult jõulune moeetendus kätkes endast kombinatsiooni uuest ja vanast, glämmist ja teksadest. „Maailm on täis riideprügi ja et seda vähendada, tuleb riidekappi täiendada arukalt. Midagi disainerilt ja midagi taaskasutusest, see on minu põhimõte. Eesti disain on suurepärane ja seda on väga huvitav kombineerida juba olemasolevate riideesemetega,“ kõneleb Kaljurand. „Igaks peoks ei ole vaja uut kleiti, ühte kleiti saab kanda mitut erinevat moodi. Ja kui näiteks sõbrannale jõulude ajal külla minna, saab vanade teksade peale visata glitterjaki ja kokku tuleb glamuurne, aga samal ajal mugav riidekombinatsioon,“ jagab stilist ideid.