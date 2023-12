ÕL TV | HUVITAV TEADA! Endine superstaarisaate osaleja ning Koit Toome tütar avaldavad, kellele nemad saate ajal pöialt hoidsid

Superstaarisaate möll on jäänud seljataha ning sellega on saadud purki üheksas hooaeg. Enne võitja väljakuulutamist uurisime staarisaate kohtuniku Koit Toome tütrelt Rebeccalt ja endiselt saate osalejalt Elina Bornilt, kellele nad pöialt hoiavad ja kuidas on üheksas hooaeg neile meeldinud. Vaata videost, mis nad arvasid!