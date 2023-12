Hollandi tõlkija: kuningliku pere rassistide nimed olid raamatu käsikirjas!

Briti kuningliku pere keerulistest suhetest raamatu kirjutanud Omid Scobie väidab, et ei maininud „Lõppmängus“ nimepidi kuningakoja liikmeid, kes väidetavalt muretsesid prints Harry ja Meghan Markle'i tulevase lapse nahavärvi pärast. „Lõppmängu“ hollandikeelses versioonis olid nimed must valgel kirjas. Tõlkija kinnitab, et tegu pole tema omaloominguga!