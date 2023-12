VASTUTUSTUNDETU? 70aastane naine sünnitas kaksikud

„Mõne väitel on 70aastane vana, aga Jumal otsustas, et ma saan 70aastaselt kaksikud,“ ütleb Aafrika vanim, kuid mitte maailma vanim sünnitaja Safina Namukwaya. Kui ugandalanna oma enneaegselt sündinud kaksikutega viimaks koju pääseb, on tal käed-jalad tööd täis: Safinal on ka kolmeaastane tütar.