KURB UUDIS | Legendaarne moe- ja peokoht Sveta Baar sulgeb uksed

„Oleme olnud alati missioonipõhised ning proovinud teha head asja. Toetanud kohalikke ja kogukonda, olnud põhimõttekindlad, kaasavad ja ausad. Need kuus aastat Balti Jaama alal olid äärmiselt huvitavad ja inspireerivad. Sveta on olnud kindlasti rohkem, kui lihtsalt üks baar. Täname külastajaid, töötajaid ja kõiki, kes on olnud ühel või teisel moel seotud,“ teeb üks eestvedajatest Luke Teetsov-Faulkner koha fännidele sügava kummarduse.