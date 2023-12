HUVITAV PÕHJENDUS: Paris Hilton seletab, miks ta surrogaatema teenuseid kasutas

Parise ja Carteri poeg Phoenix Barron on kümnekuune. Paris põhjendas surrogaatema kasutamist oma tõsielusarja „Paris In Love“ teise hooaja avaosas. Tema sõnul oli see raske otsus.

„Mulle oleks väga meeldinud tunda, kuidas beebi mu kõhus kasvab, ja tunda tema põtkimist ja kõiki neid põnevaid hetki, aga mu elu on lihtsalt nii avalik olnud,“ nentis Paris. Selgub, et just seetõttu otsustas Hilton lasta teisel naisel oma last kanda. Bioloogiliselt on Phoenix Parise ja Carteri oma, kindlasti ka pisitütar London.