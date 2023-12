ÕL VIDEO | TALENT RAISKU EI LÄHE! Robin Kristofer Kukk: tulen pärast aastavahetust tagasi kodumaale ja hakkan muusikat kirjutama

Oma hääle ja musikaalsusega publiku ära võlunud Robin lõpptulemuse üle kurb ei ole. Küll aga oleks ta tahtnud kauem laval olla. „Ma nautisin seda nii väga, aga arvan, et kõik läks nagu pidi minema. Olen Anti ja Margarethi üle väga uhke ja mul on hea meel, et nad lõpetasid selle saate,“ tunnistab Robin.