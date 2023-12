BSH TAAS ARMUUIMAS: kas seltskonnadaam murdis maha tuntud meikari eksabikaasa?

Brigitte Susanne Hunt andis hiljuti oma blogis mõista, et ta jagab salapärase härraga kiivalt voodirõõme ja on sealjuures väga õnnelik. Blogija Mallukas kirjutab, et Brigitte Susanne Hunt on nõnda lähedane oma kunagise ihumeikari endise abikaasa Karl-Erich Kähriga. „Valeinfo,“ teatab Hunt aga pühapäeva hilisõhtul Instagrami loos.