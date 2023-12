KES SAI TEISE LAPSE, KES JÄTTIS KOOLI POOLELI? Kolm superfinalisti paljastavad, mida nad on pidanud ihaldatud tiitli nimel ohverdama

„Mina jätsin 9. klassi pooleli,“ tunnistab saate pesamuna – 16aastane Margareth Mürk. „Õnneks on koolis vastutulelikud õpetajad, kes elavad kaasa. Ma ei tunne üldse stressi selles osas. Enamus ajast saan õpetajatelt pühapäeva õhtutel sõnumi, et olin saates nii tubli. Kui keegi kirjutab mulle koolist, siis tavaliselt seetõttu, et nad mind igatsevad, mitte koolitööde pärast,“ ütleb Margareth naljatades.