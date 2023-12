UHKE ISA! Karl-Erik Taukar: minu lapsel on väga vedanud, sest tal on väga hea ema ja ma proovin tema moodi olla

Karl-Erik Taukar, kes on seitsme kuu vanuse poja isa, rõõmustas, et lapse sünd oli uskumatult tore. „See oli selline asi, milleks oli raske valmistuda, aga ma olen väga tänulik, et ta mu ellu tuli.“

Taukar kirjeldab end sellise isana, kes üritab olla sama hea, kui on lapse ema. „Ta on minust parem ja ma tajun seda. Ta on hoolivam ja hellem. Minu lapsel on väga vedanud, sest tal on väga hea ema ja ma proovin tema moodi olla,“ tunnistab ta.

Taukari lapse ema on endine Põhja-Tallinna bändi solist Kerli Kivilaan. Kerli ja Karl-Eriku suhe sai alguse 2014. aastal. Mees jagas Õhtulehele, et see oli armastus esimesest silmapilgust.

Perelisa uudist jagasid Taukar ja Kivilaan selle aasta jaanuaris. Laulja Karl-Erik rääkis enne lapse sündi, et unustas vahepeal isegi ära, et tema elukaaslane Kerli lapseootel oli, kuna naine suutis kõike teha. Artist tunnistas, et kindlasti läheb fookus lapse sündides just talle. Küll aga proovivad muusikud beebi kõrvalt ka enda asjadega tegeleda. „Oleme Kerliga rääkinud, et elu peab siiski edasi minema. Ma siiralt loodan, et meil õnnestub oma elu edasi elada ja laps kasvab selle elu kõrval,“ rääkis laulja enne lapse sündimist.

Hommikuses saates jagas kahe lapse isa Koit Toome, et tema kuueaastane poeg Richard käib hetkel kaks korda nädala eelkoolis ja õpib tähti ja numbreid. “Õhtuti, kui ta koju tuleb, on ta jälle mõne tähe või numbri selgeks õppinud. Meil on juba enam-vähem kõik selged. Ta juba natuke loeb ja oskab juba liita ja lahutada,“ rääkis Koit uhkusega.

Koit Toome 15aastane tütar Rebecca osales tänavu Noorte Eurovisiooni žüriis. „Ta tegeleb kõvasti tantsimisega ja on suur preili,“ lisas Toome.