GALERII | Harju tänava uisuplats muutus diskoteegiks -- Liina Stein esitles selle hooaja peokollektsiooni omapärasel moel

„Eestis on palju pimedat aega, depressiivsevõitu hämarust ja halli. Igaühe enda võimuses on ise särades kaamost kirgastada,“ on moelooja veendunud. „Pane selga midagi värvilist ning sa näed, kuidas inimesed sinu ümber rõõmsamaks muutuvad ja sina nendega koos.“