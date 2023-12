HÜVA NÕU | Kas alateadlikud mustrid segavad su elu? Kui jah, siis palun programmeeri need ümber!

Coach Maria Baydar kirjutab oma raamatus „Enesekasutusjuhend“, et inimese alateadvus salvestab absoluutselt kõike, mida ta oma elus kogeb, olgu see seotud tema enda või ümbritsevas maailmas nähtuga. Alateadvusesse salvestunud informatsioon on tajupõhine või teadvustamatult tähenduslik. Ta selgitab, mis on alateadvus ja kuidas alateadlikud mustrid, mis sind ei teeni, ümber programmeerida. Kuidas seda teha? See on imelihtne.