Mikk Jürjens: „Hirm ja ärevus võivad kaduda, kui nendega leppida.”

„Jah, me teeme lavastuses hirmude üle nalja. Aga me ei naeruväärista neid. Jaburad tegelased on oma jaburate tunnete keerises. Aga nad on sümpaatsed ja armsad. Nad saavad hakkama. Ja on okei, et neil on sellised tunded,” heidab Mikk Jürjens enne esietendust pilgu lavastuse hingepõhja. „Hirmud on keldris. Kui astud korraks pimedasse ruumi, on see väga jube, eriti kui uks läheb selja tagant kinni. Aga kui seal natuke aega oled, harjuvad silmad pimedusega. Ehk leiad ka tule üles. Siis pole ükski ruum enam päriselt hirmus. Ainult tunne on hirmus.”